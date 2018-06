Tre chili marijuana in garage, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 14 GIU - Un 25enne, Angelo Carcione, è stato arrestato dalla personale del commissariato Nesina della polizia di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. In un garage, in una zona isolata alla periferia della città, gli investigatori, durante una perquisizione, hanno trovato circa 3 chilogrammi di marijuana, oltre a materiale utile per il confezionamento di 'dosi', compresi bilancini di precisione. La droga era suddivisa in sacchetti e pronta per essere immessa sul mercato. La polizia gli ha sequestrato anche 55 euro che il giovane aveva con sé perché la somma è stata ritenuta provento dello spaccio. Dopo le formalità di rito, Carcione, su disposizione della Procura di Catania, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima. (ANSA).