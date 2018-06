Teatro: morta Rosa Cuticchio, una vita tra pupi e costumi

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Rosa Cuticchio, pupara e sorella del più famoso Mimmo, è morta ieri a Palermo all'età di 60 anni.

Appartenente alla più prestigiosa famiglia di pupari siciliani, Rosa non si era sottratta al mestiere di famiglia e si occupava soprattutto della manovra dei pupi e dei costumi. La passione dei costumi l'aveva ereditata dalla madre che aveva cucito tutti i costumi e le armature per gli spettacoli da mettere in scena.

Poi negli ultimi tempi si era anche dedicata alla cucina, aprendo un ristorante in piazza Marina.(ANSA).