Musica: opera africana apre stagione estiva Massimo Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - La stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo si apre domani, venerdì 15 giugno, con due appuntamenti di prestigio che danno il via a Manifesta 12: alle 20,30 va in scena la prima opera africana, nata in seguito a un concorso organizzato dal Prince Claus Fund, "Bintou were".

L'opera viene rappresentata in una versione scritta appositamente per il teatro palermitano, con la regia di Massimo Luconi, e affidata a un cast di interpreti africani, Carlo Badara Seck, Ma Sané, Yves Thiam e con MoustaphaDembele, Doudou Diouf alle percussioni e Kaw Sissoko alla Kora, accompagnati dall'orchestra e dal coro interculturale del Conservatorio di Palermo. Sabato 16 invece va in scena "L'elisir d'amore"di Gaetano Donizetti nella colorata regia di Victor Garcia Sierra.

Protagonisti Laura Giordano( Amina), Arturo Chacon Cruz nel ruolo di Nemorimo. Sul podio Alessandro D'Agostini. Domenica torna il maxischermo in piazza Verdi, per trasmettere Cavalleria rusticana, alle 19,40, introdotta dalla narrazione della celebre opera, curata da Stefania Petix.(ANSA).