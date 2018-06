(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Angelino Alfano torna a fare l'avvocato. L'ex leader di Ap, al governo per dieci anni consecutivi con vari incarichi tra cui quello di Guardasigilli, ieri ha ripreso il tesserino che gli è stato consegnato dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Agrigento, Vincenzo Avanzato, e che gli era stato sospeso, come prevede la legge per incompatibilità con la carica di ministro.

"Riparto da dove ho iniziato e da come ho iniziato", sono state le uniche parole, come scrivono alcuni quotidiani, di Alfano che si è recato negli uffici dell'Ordine al primo piano del Tribunale di Agrigento senza scorta e senza staff al seguito come accadeva in passato. Alfano sarà associato allo studio della moglie Tiziana Miceli, specializzata in diritto civile, ma secondo indiscrezioni l'ex ministro starebbe allestendo uno studio a Milano.