Sì a trasferimento Procuratore Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 13 GIU - La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura ha accolto la richiesta di trasferimento del capo della Procura di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, alla procura generale di Catania come sostituto procuratore generale. Il plenum del Csm si pronuncerà la prossima settimana e in caso di conferma sarà dichiarato estinto il procedimento di trasferimento d'ufficio. "Da settimane ho fatto domanda in via principale per essere trasferito alla direzione nazionale antimafia come sostituto procuratore antimafia dove ho esercitato funzioni negli anni 2004/2008, in linea subordinata alla procura generale di Catania come sostituto procuratore generale" ha spiegato lo stesso Giordano.

Il procedimento d'ufficio per incompatibilità ambientale era scaturito in seguito all'esposto di 8 sostituti procuratori che aveva dato vita all'inchiesta sul Sistema Siracusa con l'arresto del sostituto Giancarlo Longo.