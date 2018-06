Cargo con scritta Sicilia e Malta libere

(ANSA) - CATANIA, 13 GIU - Nave Diciotti della Guardia costiera è ormeggiata sul molo di Catania con la passerella già attrezzata per avviare le operazioni di sbarco dei 932 migranti che ha soccorso in mare, quando passa accanto un cargo bianco con una grande scritta rossa sulla fiancata: 'Sicilia libera, Malta Libera'. Non è una protesta legata alle polemiche sulla gestione in mare di nave Aquarius di Sos Mediterranee con Msf che sta facendo rotta verso Valencia, ma lo slogan della società di mercantili che gestisce i collegamenti marittimi tra le due isole che è passata accanto alla Diciotti prima di ormeggiare in un altro molo del porto. (ANSA).