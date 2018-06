Musica: Olivia Sellerio in concerto a Una Marina di libri

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - Olivia Sellerio in concerto con Vucirìa, venerdì 8 giugno alle 22:30, nell'orto Botanico di Palermo, nell'ambito di una Marina di libri. Oltre a Olivia Sellerio, voce, si esibiranno Giancarlo Bianchetti e Lino Costa, chitarre; Paolo Pellegrino, violoncello; Nicola Negrini, contrabbasso.

Olivia Sellerio nasce e vive a Palermo, da anni divisa tra i libri e la musica. Il suo cammino parte in Sicilia ma la conduce presto attraverso altri generi e luoghi della musica; da anni impegnata nel rinnovare la tradizione musicale della sua terra con contaminazioni inattese, il suo lavoro di oggi è un mosaico, un percorso sonoro dalle radici della tradizione popolare al mondo, che si compone di interpretazioni di riconoscibile impronta jazz e sonorità di Sicilia, vocalità mediterranee e africane, latinoamericane e neolatine, che spesso si fondono in un incontro inedito, un'opera di ricerca e sintesi che accorda linguaggi e generi musicali di mondi diversi, coniugandoli fra loro e al melos siciliano, dai successi internazionali di Accabbanna che firma a quattro mani con Pietro Leveratto alle canzoni di Montalbano che interpreta e compone, musica e parole.(ANSA).