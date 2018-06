Morto Militello, fu presidente Inps

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - E' morto ieri sera a Roma all'età di 82 anni Giacinto Militello. Fu segretario confederale della Cgil nel periodo in cui Luciano Lama guidava il sindacato.

Presidente dell'Inps dall'85 all'89 e a capo dell'Antitrust dal '90 al '97. E' stato autore di numerosi saggi di economia e politica, uno degli ultimi analizzava la prospettiva liberalsocialista e il futuro della sinistra in Italia.

Da giovane fu presidente dell'Ugi, Unione goliardica italiana. Da sempre su posizioni di sinistra, per Militello si prospettò un impegno come segretario regionale siciliano del Pci dopo l'assassinio di Pio La Torre, avvenuto il 30 aprile '82; ma l'ipotesi non si concretizzò.

Militello lascia la moglie e due figli. Sarà sepolto nel cimitero di Montemaggiore Belsito, nel Palermitano, dove era nato.