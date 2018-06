Scuola: bimbi,no a contenitore amianto

(ANSA) - PALERMO, 5 GIU - "La scuola è in pericolo": comincia così la cronaca degli alunni della 5F dell'istituto 'Sunseri' di Palermo preoccupati per la presenza di un contenitore di amianto davanti al loro istituto. Quel rifiuto pericoloso si trova a cinque metri dall'ingresso della scuola da almeno tre mesi.

Nonostante siano state fatte decine di segnalazioni al comune, alla Rap e ai vigili urbani quel contenitore rimane ai piedi dei cassonetti della spazzatura che vengono regolarmente svuotati, nessuno però si preoccupa di rimuovere quella "scatola". E allora i bambini hanno deciso di fare sentire la propria voce.

"Il comune ha avuto molte segnalazioni - scrive Ginevra, 10 anni - dai genitori e dagli insegnanti preoccupati per la salute dei loro figli e dei loro alunni. Il recipiente di amianto con gli agenti atmosferici rilascia una polverina che si accumula nei polmoni causando malattie". E Flavio, anche lui 10 anni aggiunge: "Il comune non ha dato risposta, tutto questo è causato dalla maleducazione della gente".