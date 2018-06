Di Maio, Bramini fallito per Ato Ragusa

(ANSA) - RAGUSA, 3 GIU - "Con la sua esperienza cercheremo di aiutare gli imprenditori. La sua esperienza non può passar sotto silenzio. Da lunedì sarà nel mio staff. Perché ci dirà come aiutare gli imprenditori come lui che hanno avuto problemi perché lo Stato non l' ho pagato. La sua vicenda parte proprio da Ragusa. Lui è fallito anche perché l'Ato Ambiente Ragusa non l'ha pagato. Gli deve 2,2 milioni di euro. Un credito enorme che non l'ha aiutato a salvare la sua azienda. Ora lui ci dirà come fare per non esserci altri casi come quelli suoi". Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio a Ragusa, ribadendo la scelta dell'imprenditore Sergio Bramini come consulente del ministero.