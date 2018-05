Aeroporti,da domani rotta Ancona-Palermo

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha programmato per domani, sabato 26 maggio, il volo inaugurale Ancona-Palermo. La nuova tratta avrà 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato per un totale di oltre 11.700 posti in vendita. Sempre il 26 maggio il vettore ha confermato il ripristino della tratta per Cagliari. Salgono così a tre le destinazioni da e per Ancona raggiungibili a bordo degli aeromobili della low cost, con la conferma del volo per Catania 7 giorni su 7 per il periodo estivo. L'amministratore unico di Aerdorica, società di gestione dell'Aeroporto delle Marche, Federica Massei sottolinea "il trend positivo da sempre ottenuto dai voli operati da Volotea dal nostro scalo e i numeri raggiunti. Proprio l'alto tasso di gradimento ha fatto sì che Volotea abbia aggiunto alla rosa delle destinazioni da Ancona anche la rotta per Palermo".