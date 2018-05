Montante: Marino, lo Stato Tace

(ANSA) - CALTANISSETTA, 21 MAG - "Leggendo gli atti redatti dai magistrati nisseni, pubblicati sui quotidiani, vien fuori l'immagine di uno 'Stato incapace' per le condotte o le omissioni dei suoi organi al vertice: e su tutto questo il 'silenzio'". Lo afferma, in una nota, il magistrato Nicolò Marino, ex assessore regionale all'Energia della giunta Crocetta, parte lesa nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sul cosiddetto "sistema Montante".

"Qui non si tratta delle responsabilità penali di cui si occuperà la competente autorità giudiziaria - aggiunge Marino -.

Qui sono in gioco responsabilità amministrativa, politica, disciplinare, morale di magistrati, uomini di vertice delle forze dell'ordine, ministri, politici e, consentitemi, dei vertici pregressi e attuali della Confindustria. E lo Stato ancora tace".