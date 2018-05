Esposizione cani, vince Reisenschnauzer

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - È "Indio", un Reisenschnauzer nero di 2 anni, il "Best in Show" (il miglior cane in gara) della 67/a esposizione internazionale canina di Palermo organizzata dal "Kennel Club - gruppo cinofilo palermitano", socio collettivo dell'Enci (Ente nazionale cinofilia italiana).

"Indio" (abbreviativo di "Indiana Jones") è di proprietà dell'allevamento campano dei "Demoni Neri". Secondo classificato un "West Highland white terrier", terzo un "Nova Scotia Duck Tolling", appartenente ai Retriever. Il Best in Show è stato giudicato dalla esperta giudice lettone Vija Klucniece.

La manifestazione, che si tiene nel campo equestre del Parco della Favorita e alla quale sono iscritti circa 1250 cani, è iniziata ieri e si conclude oggi con gli 11 "raduni di razza": Terrier, Cani da compagnia, Cane Corso , Lupo Cecoslovacco, Pastore Australiano, Schnauzer e Pinscher, Bulldog, Bovari Svizzeri, Bassotti, razze nordiche, Retriever. Oggi saranno circa 620 i cani in gara.