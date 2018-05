Montante, soldi a giornali per zittirli

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - L'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato ieri per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, teneva molto ad avere rapporti con i giornali e per mantenerli la sua ricetta era quella di dare soldi per la pubblicità così "non rompono i coglioni".

In una intercettazione inserita nell'ordinanza del gip di Caltanissetta che coinvolge 22 persone, l'imprenditore stigmatizza il comportamento dell'allora governatore Rosario Crocetta che aveva azzerato l'ufficio stampa della Regione, mandando a casa 22 giornalisti. "E' un cretino... un coglione di dimensioni cosmiche", dice Montante parlando mentre è in auto.

"E' pazzesco - aggiunge- un governo si mantiene con la comunicazione". E dice cosa farebbe lui al posto di Crocetta: "Subitu subitu... chiamassi a società a Milano... facci la sponsorizzazione.... E' la norma come fanno gli americani...

tutti no? Vacci, dunici due milioni e quattrocento mila euro all'anno e non rompono i coglioni... capisti? Di pubblicità no di attività".