Migranti: barcone con 95 soccorso davanti coste Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 12 MAG - Un barcone con 95 migranti è stato soccorso ieri sera nelle vicinanze delle coste di Lampedusa. Dopo essere stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera gli extracomunitari, quasi certamente tunisini, sono stati trasferiti a bordo della nave inglese protector che sta navigando alla volta di Pozzallo (Rg). Si tratta del secondo recupero nel giro di pochi giorni di migranti che non vengono fatti sbarcare a Lampedusa ma accompagnati con altre imbarcazioni verso la Sicilia. L'hot spot dell'isola ospita infatti in questo momento oltre cento persone in attesa di essere trasferite, il massimo della capienza prevista.

(ANSA).