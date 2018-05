Musica: Milici e la sua armonica in concerto per il Brass

(ANSA) - PALERMO, 9 MAG - Un profondo legame tra l'armonicista siciliano Giuseppe Milici e la Fondazione The Brass Group, una collaborazione musicale che ha origini assai lontane legate al concerto che affascinò l'allora giovanissimo musicista quando, nel 1991, ascoltò Toots Thielemans, maestro assoluto dell'armonica cromatica, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Ignazio Garsia. Giuseppe Milici ritorna al Brass con due appuntamenti, venerdì 11 e sabato 12 maggio alle ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia, per l'occasione sarà accompagnato sul palco da Sebastiano Alioto alla batteria, Pietro Zarcone al basso e Antonio Zarcone al piano. Un inedito progetto quello proposto per viaggiare con la musica pop dagli anni '60 in poi, tornando indietro nel tempo, scavando tra le emozioni che solo la magia di alcuni brani riesce a far riaffiorare. Giuseppe Milici presenta una collezione di emozioni in musica, una raccolta intima e delicata con My Love di Paul MCCartney, Just The Way You Are e Honesty di Billy Joel, Fragile di Sting, Arthur's Theme di Bacharach, Superstition di Stevie Wonder (primo disco dell'armonicista), e tanti brani da scoprire.

Giuseppe Milici ha effettuato tournée in USA (il Blue Note di New York), Grecia, Olanda, Svizzera, Marocco, Australia, Inghilterra, Francia, Argentina, Germania, Sud Africa, Swaziland, Polonia e Mozambico. Ha registrato numerosi CD e ha collaborato con artisti di diversa estrazione come Peter Cincotti, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Gino Paoli, Gigi D'Alessio, Lina Sastri, Antonella Ruggiero, Amii Stewart, David Riondino, Simona Molinari, Dirotta su Cuba, Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Philip Catherine, Franco Cerri, Irio De Paola, Laura Fygi, James Newton. Nel 2009 Milici suona come solista dell'Orchestra Sinfonica di Sofia al Teatro La Fenice di Venezia.