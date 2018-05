1 maggio: video-messaggio Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 1 MAG - "Il Parlamento siciliano ha appena approvato la prima legge di stabilità del mio governo, sono soddisfatto perché la coalizione di centrodestra è rimasta ferma, coesa, responsabile e perché i gruppi di opposizione hanno rinunciato a fare ostruzionismo in aula e anzi hanno avanzato proposte che in un certo senso hanno migliorato il progetto originario del governo. Era quello che volevamo". Così il presidente della Regione Nello Musumeci in un video messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook.

"Guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo e nel frattempo - aggiunge Musumeci - buon Primo maggio a tutti i siciliani nella speranza che la festa del lavoro non sia soltanto una scadenza di calendario ma sia anche la propizia occasione per consentire a chi il lavoro l'ha perso o a chi non l'ha mai conosciuto di potere finalmente realizzare le proprie legittime aspirazioni".