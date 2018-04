Tedino, Bacconi ci dà qualcosa in più

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - "Un mese e mezzo fa ho detto a Valoti che avevamo bisogno di trasferire un certo tipo di lavoro nella testa dei giocatori. Ho chiesto che venisse qualcuno: per me Bacconi è il numero uno in questo settore. Non è un tattico o un match analyst, riesce a trasferire qualità nell'interpretazione e cultura calcistica. È una persona in più che può darci qualcosa in più nella credibilità del nostro lavoro, completa con le sue conoscenze". Lo dice il tecnico del Palermo, Bruno Tedino. "Speravo di averlo prima sinceramente - prosegue - Cerchiamo quel qualcosa in più che può trasferirci una persona con determinata esperienza. Bacconi non ha la bacchetta magica, fa parte del lavoro quotidiano, maniacale e metodico, dove possiamo migliorare qualcosina".