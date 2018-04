Calcio: Bacconi darà una mano a Tedino

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Per aiutare Bruno Tedino arriva Adriano Bacconi, analista fiorentino reso popolare dalla collaborazione con la Rai. Sarà il nuovo collaboratore tecnico del Palermo, dopo una lunga esperienza nel settore tecnico della Figc. Bacconi avrà il compito di "supportare" Bruno Tedino.

Novità annunciata direttamente da Maurizio Zamparini, oggi a Palermo: "Sono venuto qui a Palermo perché sono contento per il risultato di ieri sera (l'Empoli ha battuto il Frosinone) - racconta Zamparini - adesso non possiamo sbagliare le prossime cinque partite. Sono venuto qui anche per parlare con Tedino e Valoti, di pomeriggio vedrò la squadra. Per quanto riguarda Bacconi, ho accontentato l'allenatore che mi ha chiesto il supporto, malgrado il costo, di un tecnico per gli assetti di gioco. Me l'ha presentato adesso, è stato anche collaboratore di Lippi e Mancini. Il curriculum di Bacconi è di grande livello, speriamo di andare in A e che poi rimanga".