Stato-mafia: Csm, non replicheremo a Di Matteo

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Non c'è nessuna volontà di replicare a Di Matteo". E' quanto filtra dal Csm, a proposito della critica rivolta ieri dal pm del processo sulla trattativa Stato-mafia all'organo di autogoverno dei giudici.

Non si capisce qual è la critica che muove Di Matteo e a quale tutela mancata si riferisca, spiegano da Palazzo dei Marescialli, dove viene giudicato improprio l'accostamento fatto dal pm tra Csm e Anm. Il Csm, si specifica, non interviene per sostenere una parte del processo. E può intervenire solo nei casi previsti dalla legge.

E' probabile che la questione, vista la sua delicatezza, sia stata oggetto di un confronto tra il vicepresidente del Csm e il capo dello Stato, che è presidente dell'organo di autogoverno dei giudici. (ANSA).