Zamparini, non possiamo più sbagliare

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - "È un risultato che, visto l'andamento della partita e gli infortuni, ci può anche andare bene. Mancano sei partite, la Serie A è ancora lì: non possiamo sbagliare niente". Lo dice il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Cittadella al Tombolato.

Preoccupano gli infortuni di Dawidowicz e Nestorovski. "Sono il segno delle decisioni che abbiamo preso troppo tardi due settimane fa - prosegue Zamparini, parlando dell'esonero del preparatore atletico Roberto Peressutti - C'è qualcosa che non va nella preparazione di tutto l'anno. Sentirò oggi i responsabili del settore medico, vedremo come fronteggiare questo momento delicato. Anche con i gialli di Jajalo e Gnahoré la dea fortuna non è dalla nostra parte".

"Ci serve una botta di fortuna come l'ha avuta ieri il Frosinone che ha vinto negli ultimi cinque minuti - ammette il patron - Sia loro che il Parma sono alla nostra portata, l'importante è recuperare lo spirito giusto".