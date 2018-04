Mafia: anatema Papa,vescovi ad Agrigento

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - I vescovi siciliani si riuniranno il 9 maggio davanti al tempio della Concordia ad Agrigento per rinnovare l'anatema di Giovanni Paolo II contro gli "uomini della mafia" accompagnato dal grido: "Convertitevi".

Venticinque anni dopo i vescovi siciliani si ritroveranno nella Valle dei templi per ribadire il messaggio del papa che nel 1993 suscitò grande scalpore. La decisione di riaprire quella pagina è stata presa nel corso della Conferenza episcopale primaverile che si è tenuta a Piazza Armerina (Enna).

In programma una solenne concelebrazione che si concluderà con un nuovo messaggio ai siciliani. Ai lavori della Conferenza ha partecipato anche monsignor Giuseppe Marciante che si è appena insediato come vescovo di Cefalù. A Marciante è stata assegnata la delega dell'ufficio regionale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Si tratta della stessa delega che era assegnata al predecessore di Marciante, monsignor Vincenzo Manzella.