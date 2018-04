Musica: "I puritani" torna dopo dieci anni al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - "I puritani" di Vincenzo Bellini torna in scena, domani sera 13 aprile alle 20,30, al Teatro Massimo di Palermo, dopo 10 anni, e vede l'alternarsi, nella parte di Elvira, di tre soprani: la palermitana Laura Giordano, la giovanissima spagnola Ruth Iniesta e Jessica Pratt, per sostituire la grande Nadine Sierra, costretta a rinunciare per ragioni di salute. Si tratta dell'ultima opera composta da Vincenzo Bellini, scritta in soli nove mesi, che incontrò un successo travolgente al suo debutto a Parigi nel 1835, pochi mesi prima della morte precoce del compositore catanese a soli 34 anni. E' un capolavoro del bel canto italiano e certamente una sfida per il tenore, Arturo, interpretato domani dallo spagnolo Celso Albelo che si alternerà con Shalva Mukeria. Nel ruolo dell'antagonista Riccardo, canteranno i baritoni Julian Kim e Giorgio Caoduro, nella storia di una guerra sanguinaria tra i fedeli alla monarchia Stuart e l'esercito di Cromwell. Per l'occasione il Massimo ha deciso di triplicare gli appuntamenti trasmessi in streaming, mentre la prima sarà trasmessa in diretta da Radio3. La direzione è affidata a Jader Bignamini, mentre regia, scene e costumi sono firmati da Pierluigi Pier'Alli, una regia elegante e tradizionale, ripresa qui da Alberto Cavallotti. Repliche fino al 19 aprile.(ANSA).