Calcio:Palermo;Zamparini,stiamo buttando al vento promozione

(ANSA) - PALERMO, 8 APR - "Non è stata una buona prestazione, ho visto solo il primo tempo. Il Pescara è stato superiore a noi, è una buona squadra, quello che mi preoccupa è la mancanza di aggressività". Lo dice il proprietario del Palermo Maurizio Zamparini, commentando la partita contro il Pescara di ieri finita 1-1.

Il Palermo nelle ultime cinque gare ha vinto due sole volte.

Un'involuzione preoccupante in vista della volata finale verso la Serie A. "Il Palermo sta buttando via la Serie A, da quattro-cinque partite stiamo perdendo punti. Quella di ieri - prosegue - era una partita da vincere per una squadra che vuole andare in A. Non possiamo sbagliare più nulla, se il Frosinone non avesse fatto dei passi falsi avremmo già perso la Serie A.

Per fortuna che c'è stato Pomini. Ho visto il rigore in diretta e mi sentivo che lo parava. Sono molto preoccupato, in settimana scenderò a Palermo perché devo parlare con i giocatori. Devono scendere in campo con un altro spirito". Qualche critica da parte dei tifosi a Bruno Tedino e alle sue scelte, in particolare per la decisione di far uscire Coronado a un quarto d'ora dalla fine. "Coronado è un nostro punto di forza - spiega - ma non possiamo puntare tutto su di lui. La Juve non punta tutto su Dybala, per esempio, serve un gioco di squadra che ieri non c'è stato. Da bocciare, invece, la scelta sperimentale delle due punte".(ANSA).