Sicilia: M5s, audizione in Commissione su Ircac e Crias

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - “Nessuna speculazione politica su Ircac e Crias, ma solo reale e sentita preoccupazione per la sorte delle imprese artigiane, commerciali e delle società cooperative. Per Musumeci sarebbe tutto a posto? A noi non risulta, anzi da quel che sappiamo sarebbero a rischio da aprile pure gli stipendi dei 73 dipendenti della Crias, che si reggeva con gli introiti provenienti dall'istruzione delle pratiche”.

Così il depuato M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri, rispondendo alle dichiarazioni di Musumeci, secondo cui non ci sarebbe nessun problema per gli sitituti di credito. “A questo punto - conclude Cancelleri -, visto che non crediamo ad una sola parola di quello che dice Musumeci, chiederemo l'audizione in commissione dei due direttori. In questi casi la verità sta solo nelle carte scritte e se il governo vuole smentirci farebbe bene a tirarle fuori”.(ANSA).