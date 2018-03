Sanità: Hs, campagna fa tappa a Messina

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Colpisce l'1 per cento della popolazione mondiale e può essere una malattia altamente invalidante: è l'idrosadenite suppurativa (HS). Per imparare a conoscerla giovedì 29 marzo fa tappa a Messina 'Che nome dai alle tue cisti?', campagna informativa e di sensibilizzazione che vede coinvolte trenta strutture ospedaliere e universitarie di tutta Italia.

Chi soffre di Hs può, telefonando al numero 3928077216, prenotare una visita all'U.O.C. di Dermatologia del Policlinico di Messina diretta dalla professoressa Serafinella Cannavò. "La diagnosi dell'HS si basa essenzialmente sul quadro clinico; l'ecografia cutanea può essere utile nei casi di lieve entità o per monitorare l'evoluzione della malattia - afferma la professoressa Cannavò -. La terapia, difficile e talvolta fallimentare, dipende da tipo, gravità e estensione delle lesioni, nonché dall'età del paziente e eventuali comorbilità".

'Che nome dai alle tue cisti?' è una campagna patrocinata da Inversa Onlus, associazione per pazienti affetti da Hs.