Migranti: 'Free Open Arms',sit in Spagna

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Due manifestazioni sono state organizzate sabato prossimo a Barcellona e a Madrid con l'hashtag #freeopenarms, a sostegno della nave della ong Proactiva sequestrata dalla procura di Catania a Pozzallo (Ragusa). "Il salvataggio in mare non è un crimine", è lo slogan dei sit in.

"Per una ong che opera in modo coerente - spiega Proactiva Open Arms - mettere i diritti umani di fronte a tutto è un dovere morale, nonché un obbligo giuridico basato sul principio di solidarietà sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che della Costituzione italiana".

Il fondatore Oscar Camps rivolge un messaggio a tutte le ong "organizziamoci per resistere". Sono, rileva, "tempi duri, i diritti fondamentali raggiunti dopo decenni di rivendicazioni, si perdono indifesi per interessi partigiani a breve termine.

Lasceremo alla storia nomi e cognomi, è l'era decadente dell'Europa".