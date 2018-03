Olio: concorso regionale Morgantinon nella Valle dei Templi

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Si terrà giorno domani, giovedì 22 marzo, presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi il settimo concorso regionale Morgantinon sugli oli d'oliva extravergini siciliani, organizzato dall'Ente di Sviluppo Agricolo. Al concorso parteciperanno più di 70 aziende produttrici di olio d'oliva extravergine che hanno inviato 90 campioni di differenti tipi di olio. Il Workshop rappresenterà un'occasione unica per la valorizzazione qualitativa dell'olio d'oliva extravergine siciliano. Le varietà degli oli in concorso rappresentano l'intero panorama delle varietà più diffuse e presenti in Sicilia, dalla Nocellare Etnea a quella del Belice, dal Biancolilla all'Oliva tonda Iblea. Al concorso organizzato dall'ESA in collaborazione con la Camera di Commercio di Enna, la Provincia regionale di Enna, il Comune di Aidone, parteciperanno il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ESA, Nicolò Caldarone, i Consiglieri Sardo e Catania e il Direttore Generale dell'ESA Fabio Marino. Ospiti il Commissario del Parco Archeologico, Carmelina Volpe e il Sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Sul tema dell'allevamento intensivo delle varietà olivicole siciliane interverranno anche il professore Tiziano Caruso, ordinario coltivazioni arboree dell'Università di Palermo, Carmelo Frittitta, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Felice Capraro e Dario D'Angelo dell'ESA. Concluderà i lavori l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera.(ANSA).