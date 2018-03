Musica: Crivello e Simoncelli di scena per Brass talent

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - Continua la stagione del "Brass Talent" al Ridotto dello Spasimo con un appuntamento imperdibile per gli appassionati e amanti della musica jazz, mercoledì 21 marzo alle ore 21.30. Questa settimana, il palco dello storico jazz club si tingerà con le note dellla giovane cantante Monica Crivello e del noto artista Ricccardo Simoncelli che saranno accompagnati da alcuni docenti della Scuola Popolare di Musica. Saliranno sul palco, Giovanni Conte (pianoforte), Giuseppe Costa (contrabbasso) e Giuseppe Madonia (batteria).

Un'esibizione che vede protagoniste due voci d'eccezioni del panorama jazzistico siciliano. Insieme daranno vita ad un repertorio che dai più classici brani standard jazz, si giungerà alla musica pop del nostro tempo. La Crivello e Simoncelli studiano al Brass nella classe di Lucia Garsia. Il concerto proposto fa parte della rassegna che la Fondazione The Brass Group ha voluto dedicare ai giovani talenti del jazz made in Sicilia che hanno deciso di scommettere nella musica per il proprio futuro. "Il Brass nasce negli anni Settanta per uno stato di necessità. Perché in Sicilia non esisteva, per i musicisti di jazz, un luogo nel quale eseguire e ascoltare questo genere di musica - dichiara il presidente della Fondazione, il maestro Ignazio Garsia -. Quello che va sottolineato è che l'apporto delle nuove generazioni, per il futuro del jazz e della nostra realtà, è di importanza vitale.

Abbiamo il dovere di offrire ai talenti una possibilità.

Vogliamo che il Blue Brass sia lo spazio per i giovani".(ANSA).