Antonello 'incontra' Laurana a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - A Palazzo Abatellis, a Palermo, Antonello da Messina incontra Francesco Laurana: da domani al 22 aprile L'annunciata e il busto di Eleonora d'Aragona saranno nella stessa sala espositiva, nella galleria che dal 1954, anno della sua apertura, dedica loro due ambienti distinti all'interno del percorso realizzato da Carlo Scarpa. Per la durata dell'esposizione le due opere saranno accostate nella sala della sezione scultura che abitualmente ospita la scultura di Laurana.

"L'idea è di 'agitare' le stanze di palazzo Abatellis - ha detto l'assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi - mettendo a dialogare importanti testimonianze dell'arte rinascimentale viste normalmente come monadi. Sono due amiche, due donne, due sorelle che si parlano. A guardarle c'è la donna afghana fotografata da McCurry. Il fotografo verrà a Palermo per ritrarre la composizione".