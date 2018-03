Motta esalta Nibali "Rompe gli schemi"

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "A me Nibali è sempre piaciuto, anche quando non vince, perché lui ha il coraggio di attaccare. Magari poi lo prendono e lo superano, però ci prova sempre. E' un corridore che rompe gli schemi e dà spettacolo. Se nessuno parte, ci pensa Nibali. Ieri, però è partito e non lo hanno più ripreso. Quando l'ho visto andare ho pensato: non lo prendono più. E così è stato". Uno dei grandi del passato, Gianni Motta, esalta così, al telefono con l'Ansa, l'impresa di Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo, dopo una straordinaria azione sulla salita del Poggio.