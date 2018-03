Ingroia, ho sempre rispettato la legge

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - "Ho appreso dalla stampa del provvedimento emesso nei miei confronti, prima ancora che mi venisse notificato. Comunque ho la coscienza a posto perché so di avere sempre rispettato la legge, come ho già chiarito e come dimostrerò nelle sedi competenti". Così l'ex Pm Antonio Ingroia commenta il sequestro di oltre 151 mila euro nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato.

