Cade da moto per un tombino,risarcimento

(ANSA) PALERMO, 16 MAR - Non 20 mila euro, come aveva stabilito il giudice di primo grado, ma 140 mila euro che, sommati agli interessi legali ed alle spese del giudizio, arrivano a 150 mila. È la somma che deve pagare il Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) a un quarantenne caduto dalla moto per colpa di un tombino mal segnalato. Lo ha sancito la Corte di Appello di Palermo con una sentenza ormai definitiva perchè il comune non si è appellato entro i previsti 120 giorni. Il quarantenne aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava a causa di un tombino ribassato e non segnalato. Nella caduta ha riportato lesioni personali e danni al mezzo. Nel 2011 il Tribunale di Sciacca aveva condannato il Comune di Sambuca a pagare un risarcimento di 20 mila euro; l'amministrazione del tempo non ritenne di costituirsi in giudizio per difendere l'Ente. In appello è stata accolta la tesi del sambucese, che chiedeva il risarcimento del danno biologico e funzionale oltre a quello estetico per lo squarcio alla gamba.