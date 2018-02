Marsala annuncia progetto Museo del vino

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 10 FEB - Marsala vuole avere un "Museo del Vino". Se il progetto verrà finanziato dalla Regione, sarà ospitato nel settecentesco Palazzo Fici, di recente inserito tra i "Luoghi della Cultura" siciliani. Ad annunciarlo è il sindaco Alberto Di Girolamo. "L'idea - dichiara il primo cittadino - l'abbiamo illustrata lo scorso anno al Vinitaly. Ora è stata definita nei dettagli e il progetto è pronto per entrare nella sua fase esecutiva. Mi auguro che si possa accedere al relativo finanziamento regionale e che ci sia il pieno sostegno dell'intera città, a cominciare dalle aziende vinicole". Il Museo, si sottolinea in una nota del Comune di Marsala, "vuole rappresentare il racconto di un territorio unico, ricco di risorse e che ha nel Dna la cultura del vino". Il Museo, come ha spiegato l'architetto Maurizio Giammarinaro, si svilupperà attraverso percorsi tematici multimediali - è stato, infatti, concepito in forma interattiva.