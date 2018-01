Zabriskie Point in lingua originale al Teatro Santa Cecilia

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Il mito della rivoluzione e dell'amore libero che divampò nell'America degli anni Settanta, visto dagli occhi poetici e sofisticatamente europei dell'indimenticabile regista Michelangelo Antonioni è Zabriskie Point, la pellicola in programma, in lingua originale con sottotitoli in italiano, giovedì 18 gennaio alle ore 20.45 al Real Teatro Santa Cecilia. Ancora un importante appuntamento per la rassegna cinematografica realizzata dalla Fondazione The Brass Group, Jazz On Movie ...& Altro, con la direzione artistica di Mario Bellone, ospite Dario Oliveri e presentazione, interventi e clip a cura di Gigi Razete. Con Paul Fix, Rod Taylor, Mark Frechette, Daria Halprin e Bill Garaway, Zabriskie Point si inserisce nel filone dei cult-road movies degli anni '70; gli anni della contestazione di un'intera generazione ai valori portanti di quelle società: carriera, denaro, affermazione sociale. E' a pieno titolo un film che ha fatto epoca, come lo furono Easy Rider, Un uomo da marciapede, Punto Zero ed altri film che esaltano i valori che più contraddistinguevano la generazione post bellica: la libertà', l'amicizia ed il vero amore. Accolto con pareri discordanti (la critica statunitense non gradì l'allegoria della ribellione al sistema capitalistico) il film si è comunque radicato nell'immaginario cinematografico grazie a scene memorabili come quella dell'amore collettivo nel deserto della Valle della Morte in Arizona (dove è realmente ubicato lo Zabriskie Point) e dell'esplosione al rallentatore della villa e, in particolare, alla colonna sonora commissionata ai Pink Floyd e Jerry Garcia dei Greatful Dead e contenente anche canzoni dei Rolling Stones, John Fahey, Kaleidoscope, Patti Page e Roy Orbison. (ANSA).