Il sorpasso dal cinema al Teatro Al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - L'attore Giuseppe Zeno sarà il protagonista de "Il Sorpasso", che andrà in scena sul palco del 'Teatro Al Massimo' di Palermo dal 19 al 28 gennaio prossimo. Le musiche originali sono di Massimiliano Pace, le scenografie di Alessandro Chiti, i costumi di Françoise Raybaud. Il Sorpasso di Dino Risi, uno dei grandi capolavori della commedia italiana, per la prima volta, dopo cinquant'anni dalla uscita del film, approda a teatro con la regia di Guglielmo Ferro e l'adattamento di Micaela Miano. Nei panni di Bruno (interpretato sul grande schermo da Vittorio Gassman) l'attore Giuseppe Zeno, mentre a vestire i panni del suo contraltare, Roberto, la giovane promessa Luca Di Giovanni. La pièce vede anche la partecipazione di Cristiana Vaccaro, che incarna l'immaginario femminile nel doppio ruolo della moglie di Bruno e della zia di Roberto. Fanno parte del cast Marco Prosperini, Simone Pieroni, Pietro Casella, Francesco Lattarulo e Marial Bajma Riva.

Manifesto dell'Italia del 'boom' economico, Il Sorpasso è, al tempo stesso, un grande road movie psicologico, il che lo rende un testo senza tempo. Spogliato della connotazione storico-sociale, il film è costruito su una drammaturgia destrutturata, scatola aperta ideale per una riscrittura teatrale focalizzata sui personaggi. In questa dinamica la trasposizione teatrale mette al centro della vicenda i due protagonisti, e il loro incontro/scontro come puro conflitto caratteriale e psicologico. Tra Bruno e Roberto si stabilisce sin dalle prime scene un giocoforza di prevaricazione, rivendicazione, ambizioni, fughe, rinascite, silenzi e violenza.

