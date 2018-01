Incendio distrugge sede I Briganti, dolo

(ANSA) - CATANIA, 11 GEN - Un incendio, di probabile natura dolosa, ha quasi distrutto la notte scorsa "club house", sede della quadra di rugby I Briganti Asd Onlus di Librino di Catania. La struttura è un luogo di aggregazione dei giovani in un rione popolare con una forte presenza criminale. Nell'estate del 2016 vi si recò in visita la presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini. L'incendio si è sviluppato intorno all'una e trenta ed ha interessato un'ala di uno stabile della struttura. Si trova accanto agli 'orti sociali' del quartiere, uno dei luoghi in cui è previsto sia tra gli appuntamenti della visita a Catania, martedì prossimo, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A dare notizia dell'incendio è stata la stessa associazione 'I Briganti' con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale della polizia scientifica, della Digos e della squadra mobile della Questura di Catania.