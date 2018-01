Corte conti: assolta giudice Saguto

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - I giudici della Corte dei Conti, presieduta da Luciana Savagnone, hanno assolto l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, difesa dall'avvocato Domenico Pitruzzella, citata in giudizio dalla Procura contabile per danno erariale nei confronti del ministero della Giustizia. L'ex presidente era finita davanti ai giudici contabili per avere autorizzato il pagamento di compensi destinati a tre coadiutori dell'amministratore giudiziario, ai quali erano stati conferiti anche incarichi aziendali nell'impresa oggetto dell'amministrazione giudiziaria, facendo gravare indebitamente sullo Stato il relativo complessivo importo di 35 mila euro. La vicenda si colloca nell'ambito della gestione dei beni sequestrati e trae origine da una relazione ispettiva del 2016.

Dalla relazione era emerso che nel corso della gestione di una azienda sequestrata, la Saguto aveva autorizzato, il 15 aprile 2015, la liquidazione dell'importo ponendolo a carico dell'Erario.