Mafia: Mostra Ansa su Falcone e Borsellino a Vienna per Osce

(ANSA) - PALERMO, 10 GEN - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Angelino Alfano, inaugurerà domani a Vienna la mostra fotografica dell'ANSA su "L'eredità di Falcone e Borsellino" in occasione della cerimonia per la Presidenza italiana di turno dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. La mostra, nella versione in lingua inglese, è stata allestita nel complesso della Hofburg, la residenza imperiale.

Nel corso della manifestazione verrà proiettato anche il docufilm dell'ANSA che racconta la vita dei due magistrati italiani simbolo della lotta alla mafia. Inaugurata la prima volta a Palermo il 23 maggio del 2012 dall'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano, la mostra è stata visitata in questi anni da migliaia di giovani nelle scuole di tutta Italia ed è stata ospitata, tra i diversi luoghi, anche al Parlamento Europeo di Bruxelles, alla Camera dei deputati e all'Assemblea Regionale Siciliana. Oggi quell'iniziativa viene riproposta, con una versione aggiornata della mostra e del documentario, per continuare a ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, l'eredità morale e civile lasciata da Falcone e Borsellino. Le foto, tratte dall'archivio dell'ANSA ma anche dagli album privati di famiglia, ricostruiscono le vicende umane e professionali dei due magistrati antimafia legati da un destino comune fin dall'infanzia negli anni del dopoguerra alla Magione, uno dei quartieri del centro storico di Palermo. La mostra si dipana attraverso una serie di capitoli che ripercorrono le vicende salienti della lotta a Cosa Nostra. Fino ai tragici attentati del '92. E alla ribellione della società civile e dello Stato, con l'arresto dei più importanti latitanti mafiosi, da Riina a Provenzano. (ANSA).