Nestorovski, con tifosi vinciamo sempre

(ANSA) - PALERMO, 9 GEN - "La seconda parte del 2017 è stata positiva per noi: siamo in alto in classifica e vogliamo tornare in Serie A". Lo dice Iljia Nestorovski, l'attaccante del Palermo che ha già segnato dieci gol nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per quattro partite. "Ora sto bene - ha spiegato - e devo dire che per me è stato brutto vedere i compagni dare il massimo in campo mentre stavo in tribuna. Da capitano di una squadra senti di più la responsabilità. Devo ringraziare i fisioterapisti per quello che hanno fatto per me".

"Voglio riportare il Palermo - ha proseguito - dove merita di stare: noi siamo uniti, bisogna dare il 100% e solo così si può tornare in Serie A, ne se sono certo. Ho imparato tanto dal calcio italiano, soprattutto sul piano della tattica e sono orgoglioso di quanto fatto". E ai tifosi ha detto: "Sono troppo importanti - ha osservato - con il dodicesimo uomo in campo siamo i più forti di tutti: se loro vengono in 20-30 mila allo stadio, vinciamo ogni partita". (ANSA).