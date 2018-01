Nibali, lo squalo elogia Contador

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Il ciclismo senza Alberto Contador "non sarà più lo stesso". Parola di Vincenzo Nibali, il più forte dei rivali del campione spagnolo che si è ritirato nei mesi scorsi. "Senza di lui -ha detto Nibali- non ci divertiremo come prima. Ciclisti come lui sono molto amati dalle persone perchè non si arrendono mai e sono sempre pronti a regalare emozioni. È stato un esempio per tutti".

La nuova stagione di Nibali comnincerà domenica 21 gennaio in Argentina, con i galloni di capitano del team Bahrain Merida.

Il campione siciliano sarà alla Vuelta di San Juan, corsa a tappe di una settimana, primo banco di prova in vista di una stagione che si annuncia intensa e che culminerà con il Tour de France e il campionato mondiale in pogramma in Austria a settembre. "Oramai è una tradizione iniziare la stagione in Argentina -ha detto Nibali- ed è una specie di portafortuna.

Vincere la corsa sarà difficile perché la mia forma fisica non è ottimale, ma punto a vincere una tappa".