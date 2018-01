Teatro:a Catania 2 testi di Roberto Andò

(ANSA) - CATANIA, 4 GEN - Una riflessione sull'impossibilità della giustizia, sull'inadeguatezza del diritto a correlarsi al 'panta rei' della vita. È quello che propone Roberto Andò con un'installazione teatrale concepita mettendo in scena a Catania, prodotti dal Teatro Stabile, due spettacoli diversi ma consequenziali, in cui, oltre alla triade che officia il processo, ossia l'avvocato, il giudice, il pubblico ministero, troviamo le vittime e i loro carnefici e figure quali Cristo, Pilato, Socrate, Voltaire. Vi si alternano la voce di un assassino e quella di un giurista, entrambe impegnate a frugare nelle pieghe insensate e labirintiche dell'esistenza come forma giuridica. Si comincia con 'È una commedia? È una tragedia?' di Thomas Bernhard, in scena al Teatro Verga dal 9 al 14 gennaio. A seguire c'è 'In attesa di giudizio', tratto da 'Il mistero del processo', di Salvatore Satta, scrittura che pone in relazione vittime e carnefici nel rapporto, mai risolto né risolvibile, con la propria ed intima necessità di giustizia.