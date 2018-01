Libri: Patrizia di Carrobio racconta 'Una vita a gioiello'

(ANSA) - PALERMO, 4 GEN - Francesca Fatta, professore di Disegno alla Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, e il fotografo Pucci Scafidi presenteranno lunedì prossimo 8 gennaio alle 17.30, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Palermo, il libro di Patrizia di Carrobio "Una vita a gioiello", Edizioni Polistampa. Modera l'incontro la giornalista Francesca Taormina.

Nel libro l'autrice, un'autorità in materia di pietre preziose, mescola aneddoti e ricordi a divagazioni che spaziano dalla moda al costume, dalla storia, alla letteratura e al cinema, tracciando un mondo dove i sogni possono diventare luccicante realtà. Prima della presentazione, il programma prevede un concerto della giovanissima pianista Carmen Sottile.

Perché la scelta del Conservatorio? Perché Patrizia di Carrobio è da tempo vicina all'Istituto e a New York, dove vive, promuove musicisti e artisti siciliani, soprattutto i giovani talenti. Figlia di Orietta Ascoli e quindi nipote del celebre professor Maurizio Ascoli, porta sempre infatti la Sicilia nel cuore. In particolare, Patrizia di Carrobio ha aderito all'iniziativa simbolica "Acquista un tasto" promossa dal Conservatorio per supportare l'acquisto di un pianoforte Steinway gran coda.(ANSA).