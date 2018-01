Musica: Gianni Gebbia in concerto al Blue Brass

(ANSA) - PALERMO, 3 GEN - Al via un nuovo ciclo di concerti organizzati dalla Fondazione The Brass Group al Blue Brass, al Ridotto dello Spasimo per il 2018, che vede Palermo capitale della cultura europea. Tutti i venerdì, sul palco dello storico club, si esibiranno alcuni tra i più interessanti artisti della scena jazz cittadina, molti dei quali sono anche docenti della Scuola Popolare di Musica del Brass Group. Si riparte venerdì 5 gennaio alle ore 21.30 con il Magnetic trio condotto dal Maestro Gianni Gebbia , artista di certo respiro internazionale.

Il noto sassofonista e compositore siciliano Gianni Gebbia ha creato il trio nel 2013 con lo scopo di concentrarsi sulle proprie composizioni e melodie sviluppate in un lunghissimo arco di tempo dai primi anni '80 ad oggi, attraversando le esperienze musicali più disparate: dal folk alla world music, dall'improvvisazione radicale al jazz contemporaneo. Per l'occasione Gianni Gebbia ha ripreso l'utilizzo del sax soprano con il quale ha iniziato la sua carriera concertistica. Lo accompagnano in questa ricerca il bassista Gabrio Bevilacqua ed il batterista Carmelo Graceffa due giovani e solidi musicisti che supportano e sviluppano le idee del saxofonista con grande intensità. Nell'agosto del 2013 hanno pubblicato un primo album album intitolato "Prospero" per l'etichetta Objet-a. Il Magnetic Trio ha già compiuto un primo tour europeo esibendosi ed ha partecipato all' O'Oton festival di Palermo 2013, Siracusa Jazz Festival Labirinti Sonori, Piec art Krakow Polonia.(ANSA).