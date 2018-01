Bianco, mi ricandido a sindaco Catania

(ANSA) - CATANIA, 2 GEN - "Mi sono imposto una pausa di riflessione per le feste, ma l'orientamento naturale" è quello che "mi ero dato cinque anni fa: e cioè completare questo progetto". Così Enzo Bianco, leader dei Liberal del Pd, annuncia, in un forum col quotidiano La Sicilia, la sua ricandidatura a sindaco di Catania. Negli ultimi cinque anni da primo cittadino del capoluogo etneo ha "praticato la scelta del risanamento, duro, doloroso, difficile", ma oggi la città ha "un parco progetti interamente finanziato che si chiama 'Cantiere Catania', che dà conto dei futuri investimenti per la città, per un ammontare, tra pubblici e privati, di quasi 2,5 miliardi di euro". "Voglio passeggiare nella promenade di corso Martiri - aggiunge Bianco - e voglio passeggiarci da sindaco. Così come da sindaco voglio prendere la metro e andare sino in aeroporto".

"Se decido di ricandidarmi, con tutto il rispetto per le forze politiche - osserva - io non chiedo il permesso a nessuno. Penso comunque che ci sarà una coalizione abbastanza ampia...".