Su 377, 27 Comuni senza isolamenti

In Sardegna sono 27 su 377 i Comuni dove, sulla base delle autodichiarazioni dei viaggiatori, non si registra alcun caso di isolamento volontario. Si tratta - fa sapere la Regione - di Albagiara, Aritzo, Austis, Belvì, Bessude, Bidonì, Bortigali, Boroneddu, Bortigiadas, Busachi, Esporlatu, Esterzili, Flussio, Fordongianus, Gesico, Lodè, Onanì, Onifai, Orani, Osini, Ruinas, Sagama, Seui, Seulo, Soddi, Tiana e Zerfaliu. La maggior parte si concentra nelle città, in particolare Cagliari, Sassari e Olbia. Intanto è attivo da oggi il numero verde dedicato ai sindaci. E' l'800098700, operativo dalle 8 alle 20.