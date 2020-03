Sardegna, 3mln di mascherine in arrivo

Altri tre milioni di mascherine in arrivo in Sardegna tra il 31 marzo e il 9 aprile per l'emergenza coronavirus. Si tratta di pezzi acquistati direttamente dalla Regione attraverso la propria centrale di committenza: un milione del tipo FFP3, un milione del tipo FFP2 e un milione di mascherine chirurgiche. Un approvvigionamento consistente che - ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas in videoconferenza con i giornalisti - dovrebbe superare le criticità che si sono manifestate in questo periodo. I dispositivi arriveranno in scaglioni successivi.

"Il fabbisogno - ha sottolineato Solinas - è di 30mila mascherine al giorno per il solo sistema sanitario, ma considerando le case per anziani e le cooperative sociali il sistema delle autonomie locali ne ha indicato altre 30mila al giorno". Quindi, sono circa 60mila mascherine, in un mese 1,8mln. In questo, con gli approvvigionamenti messi in campo "avremo una copertura molto buona".