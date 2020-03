Casa anziani, al via auto isolamento

La cooperativa Adì2009, in accordo con il Comune di Barumini, hanno deciso di attivare la procedura di auto isolamento per gli ospiti e il personale della 'Comunità Integrata' del paese, considerata l'evidenza che le comunità integrate sono tra i luoghi più vulnerabili e maggiormente colpiti da questa emergenza sanitaria.

Queste procedure si integrano a quella, a suo tempo già attivata, di chiusura delle visite da parte di parenti e familiari degli ospiti della struttura. Per i prossimi 15 giorni tutti gli ospiti e il personale necessario rimarranno all'interno della struttura, giorno e notte, al fine di prevenire un eventuale contagio di Covid 19 all'interno.

Il sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu, ritiene che "questa azione di prevenzione, potrebbe rappresentare anche un'opportunità per tutte le comunità della Sardegna per proteggere gli anziani, più deboli e maggiormente esposti al contagio ma anche rappresentare una tutela maggiore per operatori e cittadini delle comunità locali".