Coronavirus:in Sardegna 115mila mascherine Protezione civile

Iniziano ad arrivare dalla Protezione civile nazionale dispositivi e materiali che la Regione Sardegna aveva indicato nel suo fabbisogno quando è scattata l'emergenza Covid-19. In videoconferenza con i giornalisti il presidente Christian Solinas ha parlato di 1.920 mascherine FFP3, 35.480 del tipo FFP2, 250 FFP1, 58.750 mascherine chirurgiche, 18mila mascherine Montrasio bianche, 52mila guanti in lattice, mille tute protettive, 15 termometri.

Si tratta del primo invio consistente da parte del dipartimento nazionale dopo i 1200 tamponi recapitati ieri e le decine di migliaia di mascherine ribattezzate "Swiffer" dei giorni scorsi. Ora la Regione Sardegna aspetta di ricevere 200 ventilatori per terapia intensiva, 200 per la sub intensiva, 200 caschi niv e 4000 tubi endotracheali.