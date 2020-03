Anziano ucciso a Cagliari, un fermo

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAR - C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Giuseppe Pintore, il pensionato di 80 anni ucciso con due colpi di pistola alla testa nella sua auto la mattina del 6 marzo scorso in una stradina sterrata di Maracalagonis. Un compaesano della vittima è stato fermato ieri notte dagli agenti della Squadra mobile di Cagliari. La sua casa è stata perquisita e sarebbero stati sequestrati alcuni indumenti e un'arma. Il fermato è stato Portato in Questura in nottata, l'uomo sarà interrogato oggi. Le indagini sono coordinate dal pm Emanuele Secci.